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Мощный взрыв прогремел в пригороде столицы Туниса

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Мощный взрыв прогремел в пригороде столицы Туниса

Тунис, 3 июля. Мощный взрыв прогремел вечером во вторник в пригороде столицы Туниса, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия.

По предварительным данным, подрыв бомбы устроил мужчина, который мог быть причастным к взрывам, прогремевшим в Тунисе в минувший четверг. На этот раз террорист устроил самоподрыв после того, как его попытались задержать сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, в результате взрыва никто из полицейских и местных жителей не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают криминалисты.

Напомним, в минувший четверг в Тунисе произошло сразу два террористических акта. Первый взрыв прогремел неподалеку от посольства Франции, второй — рядом со зданием Национального контртеррористического управления. Тогда погиб один полицейский, еще восемь человек были ранены.

Как сообщает RT, в Госдуме напомнили россиянам о необходимости соблюдения мер безопасности в ходе посещения Туниса.

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Автор: Виталий Рыжков
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