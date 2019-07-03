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Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму

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Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму

Торонто, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса понадобится не менее 10 миллиардов евро.

Зеленский сообщил, что предстоящей осенью в Мариуполе планируется провести инвестиционный форум по восстановлению Донбасса.

«По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью мы проведем форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов в Донбассе», — рассказал украинский президент.

Напомним, с 2014 года Донбасс живет в режиме гражданской войны. Ситуация здесь обострилась после государственного переворота на Украине, когда в результате так называемого «евромайдана» к власти в Киеве пришло антироссийски настроенное правительство, поддерживаемое украинскими националистами.

Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму

Жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность новой украинской власти и дали отпор сторонникам «евромайдана», приехавшим в Донбасс устанавливать свои порядки. В ответ Киев объявил о проведении на Юго-Востоке Украины «антитеррористической операции».

Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Полтора миллиона жителей Донбасса были вынуждены бежать в другие страны. Многих беженцев приняла Россия.

Несмотря на усилия международного сообщества по урегулированию ситуации на Украине и достижению в Минске договоренностей о прекращении огня, обстрелы в Донбассе продолжаются практически ежедневно. Как пишет «Газета.ру», буквально на днях под огонь украинских вооруженных сил попали журналисты ВГТРК, которые снимали последствия ночных ударов ВСУ. В тот день киевские силовики нарушили режим перемирия более 30 раз.

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Автор: Виталий Рыжков
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