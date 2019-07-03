Пользователи Сети делятся фото и видео полного солнечного затмения

Москва, 3 июля. Жители Латинской Америки смогли наблюдать полное затмение Солнца. Своими фотографиями они делятся в социальных сетях.

Одно из пяти затмений в этом году — полное затмение Солнца — произошло в 22.23 по московскому времени. Наблюдать его смогли жители Латинской Америки, в основном с территории Аргентины и Чили. Общая продолжительность затмения составила 4 минуты 33 секунды.

По данным специалистов, это затмение продлилось вдвое дольше, чем полное затмение 2017 года.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Сергей Попов отметил, что для ученых солнечное затмение представляет интерес, так как многие обсерватории за всю свою историю существования могут такое и не увидеть. Астрофизикам приходится использовать легкую мобильную аппаратуру, чтобы «охотиться» на затмения. Делается это потому, что в обычных условиях яркий солнечный диск мешает наблюдать и изучать корону нашей звезды.

В это раз жители России не смогли стать свидетелями астрономического явления. Однако в этом году россиян ждут еще два интересных события: частное лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное затмение 26 декабря.