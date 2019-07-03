На Украине вынуждены модернизировать советские вагоны тридцатилетней давности

Киев, 3 июля. Украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» вынужден из-за нехватки новых вагонов модернизировать старые советские, чей средний возраст составляет около 32 лет.

Старые вагоны после модернизации отправляют на маршруты в составе фирменных поездов первого класса. Об этом сообщает пресс-служба компании. В планах перевозчика провести модернизацию еще 50 вагонов до конца года.

Председатель правления компании Евгений Кравцов рассказал, что среди уже модернизированных вагонов четыре являются плацкартными, три – СВ, а остальные – купейные.

«После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году, таким образом, обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации», ― заявил Кравцов.

Модернизация одного вагона обходится перевозчику в 12-13 миллионов гривен. По слова Кравцова, это все равно дешевле, чем приобретение нового вагона. Кроме того, он заявил, что подобная программа удваивает срок ожидаемой эксплуатации подвижного состава и реализует принятую на Украине ранее программу импортозамещения.

Модернизация, среди прочего, включает в себя размещение в купе роллетных систем из огнеупорной ткани, установку до четырех розеток, а также системы кондиционирования воздуха и вакуумные туалеты.

В настоящий момент «Укрзализныця» использует 2864 вагона, чей средний возраст составляет 32 года при нормативном в 28 лет.