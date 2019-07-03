Минпромторг РФ заключил специнвестконтракты с автоконцернами на 100 млрд рублей

Москва, 3 июля. Минпромторг РФ заключил специальные инвестиционные контракты с мировыми автоконцернами, рассчитывая на привлечение инвестиций.

Как сообщает ведомство, подписаны специальные инвестиционные контракты между министерством промышленности и торговли РФ и Volkswagen, GM-Avovaz, заводом Peugeot-Citroen-Mitsubishi (ПСМА) под Калугой, а также «Автотором», Toyota и Volvo.

«Подписанные контракты помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления. Производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, реализация инвестиционных проектов предполагает выпуск продукции, ориентированной не только на российский, но и на экспортный рынок, а также проведение исследовательских и конструкторских работ.

«В результате будет создано свыше 1,4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд рублей», — добавил он.

В министерстве подчеркивают, что реализация проектов поспособствует стабильному долгосрочному выпуску автомобилей и обеспечит загрузку производственных мощностей на предприятиях, работающих в этой области.

Как отметил президент «Тойота Мотор» Сюдзи Сугу, Россия играет ключевую роль в глобальной стратегии Toyota «благодаря значительному промышленному потенциалу».

«Успех стратегии устойчивого роста Toyota основывается на оптимальном балансе между интересами клиентов и партнеров компании и нашими возможностями. Придерживаясь этого принципа, мы будем продолжать увеличивать локализацию производства в России, реализовывать программы развития локальных поставщиков», — отметил Сугу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что «АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих с одного из нижегородских предприятий.