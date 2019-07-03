Канада закроет въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами

Торонто, 3 июля. Власти Канады намерены не впускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», — цитирует слова Фриланд РИА Новости.

На уточняющий вопрос журналистов, каким образом Канада сможет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР с российскими документами, министр ответила, что у Оттавы имеются такие возможности. В технические детали Фриланд вдаваться не стала.

Напомним, 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном механизме получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР. По словам российского президента, данная мера носит сугубо гуманитарный характер.

В середине июня в Брюсселе на саммите Евросоюза было ратифицировано заявление, согласно которому ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего отметил ранее, что возможность получения гражданства РФ по упрощенной системе является для жителей республик Донбасса своего рода защитой и гарантией того, что они всегда найдут взаимопонимание у братского российского народа.

По его словам, «жители Донбасса ожидали этого действия очень давно. Пять лет у людей хранилась надежда на то, что завтра они смогут стать гражданами РФ. И вот наконец-то такое решение принято».