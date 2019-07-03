.Протестующие на Майдане потребовали «не пускать сепаратистов в Раду»

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Киев, 3 июля. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты бывшего члена «Партии регионов» Андрея Клюева, а также видеоблогера Анатолия Шария. Это решение вызвало острое неудовольствие у некоторых жителей Украины, которые собрались на Площади Независимости в центре Киева.

На площадь вышли также несколько депутатов Рады, в дискуссию с которым вступили протестующие. Они требуют отменить решение ЦИК о регистрации Клюева и Шария, угрожая в противном случае начать акции протеста возле здания Центризбиркома.

Протестующие держали в руках таблички и баннеры с такими слоганами, как «Сепаратистам не место в Раде. Мы все видим» и «Судьи сядут».

Ситуацию с протестующими вышли обсудить лидер «Объединения «Самопомич» Андрей Садовый и заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев. Некоторые из демонстрантов уверены, что за сложившуюся ситуацию несет ответственность бывший президент Петр Порошенко, который назначил действующего главу ЦИК. Другие считают виновной команду нового президента Владимира Зеленского.

Шарий известен своей критикой политики пятого президента Украины Петра Порошенко. В конце января 2019 года журналист анонсировал акцию «Извинись перед Шарием», в начале марта Петр Порошенко на встрече с избирателями в Запорожье сорвал с девушки шапку, после вопроса, почему он преследует Анатолия Шария. Во время президентской кампании журналист поддерживал шоумена Владимира Зеленского.

Напомним, что второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. На них победил Владимир Зеленский, набравший более 70% голосов. Петр Порошенко заявил, что не уйдет из политики, он переименовал свою партию «Блок Петра Порошенко» в «Европейскую солидарность» и объявил об участии в парламентских выборах, сообщает«Газета.ru».