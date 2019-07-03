Минобороны РФ показало рассекреченные документы об освобождении Минска

Москва, 3 июля. Минобороны РФ обнародовало документы об операции «Багратион», итогом которой стало освобождение Минска от немецких захватчиков.

Рассекреченные материалы из фондов Центрального архива опубликованы на сайте министерства обороны РФ. Они относятся к периоду подготовки и проведения одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции «Багратион», в ходе которой советские войска освободили большую часть территории Белоруссии.

«На интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел «Из Минска виделся Берлин» с рассекреченными историческими документами, которые раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии», — сообщили в ведомстве.

В частности, на сайте можно ознакомиться с боевым донесением штаба 3-го Белорусского фронта об овладении Минском, прочитать передовицы газет, посвященные успехам наших войск, увидеть наградные листы с описанием подвигов освободителей Белоруссии.

Публикация документов приурочена к памятной дате — Минск был освобожден 75 лет назад, 3 июля 1944 года.

Как пишет «Газета.ру», ранее министерство обороны РФ рассекретило документы о защите Брестской крепости в 1941 году.