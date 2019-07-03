Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Минобороны РФ показало рассекреченные документы об освобождении Минска

43
0 Оставить комментарий

Минобороны РФ показало рассекреченные документы об освобождении Минска

Москва, 3 июля. Минобороны РФ обнародовало документы об операции «Багратион», итогом которой стало освобождение Минска от немецких захватчиков.

Рассекреченные материалы из фондов Центрального архива опубликованы на сайте министерства обороны РФ. Они относятся к периоду подготовки и проведения одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции «Багратион», в ходе которой советские войска освободили большую часть территории Белоруссии.

Минобороны РФ показало рассекреченные документы об освобождении Минска

«На интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел «Из Минска виделся Берлин» с рассекреченными историческими документами, которые раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии», — сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ показало рассекреченные документы об освобождении Минска

В частности, на сайте можно ознакомиться с боевым донесением штаба 3-го Белорусского фронта об овладении Минском, прочитать передовицы газет, посвященные успехам наших войск, увидеть наградные листы с описанием подвигов освободителей Белоруссии.

Минобороны РФ показало рассекреченные документы об освобождении Минска

Публикация документов приурочена к памятной дате — Минск был освобожден 75 лет назад, 3 июля 1944 года.

Как пишет «Газета.ру», ранее министерство обороны РФ рассекретило документы о защите Брестской крепости в 1941 году.

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров