Появилось видео с кораблями НАТО, заходящими в Черное море

Москва, 3 июля. В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО через пролив Босфор курсом в Черное море.

Видеозапись, сделанная у пролива Босфор, выложена в Youtube. На кадрах видно, как в акваторию Черного моря проходят канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan.

Отметим, канадский корабль был спущен на воду почти 30 лет назад и успел поучаствовать в поддержке блокады Югославии НАТО в 1994-м. После пожара в 2014-м фрегат несколько лет находился на ремонте и проходил модернизацию. В октябре прошлого года во время учений Североатлантического альянса в водах Великобритании его экипаж снова столкнулся с техническими проблемами, тогда он лег в дрейф, потеряв работоспособность одной из силовых установок. В нынешнем году HMCS Toronto уже заходил в Черное море, посетив Одессу.

Сопровождающий его британский эсминец относится к более современному семейству кораблей, он был введен в эксплуатацию в 2013-м, а спустя два года участвовал в действиях коалиции во главе с США на Ближнем Востоке. Осенью 2016 года HMS Duncan сопровождал российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который шел к берегам Сирии, в Английском канале. В ноябре того же года у берегов Англии в результате технической неисправности эсминец полностью потерял ход, тогда его отбуксировали на ремонт в Плимут.

Корабли НАТО, попавшие на видео, пересекли Дарданеллы, Мраморное море и Босфор и вошли в Черное море, взяв курс на Одессу, где они примут участие в украино-американских учениях Sea Breeze 2019.

В маневрах, которые продлятся до 12 июля, будет задействовано около 30 кораблей, примерно столько же самолетов, вертолетов и беспилотников, а также около 900 человек.

В МИД РФ назвали проведение этих учений «опасной идеей» и подчеркнули, что отнесутся к ним «соответствующим образом».

«Газета.ру» сообщает, что силы Черноморского флота РФ организовали непрерывное слежение за учениями НАТО и готовы отреагировать на возможные нештатные ситуации.