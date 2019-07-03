В Киеве заявили о серьезных проблемах с бюджетом Украины

Киев, 3 июля. Власти Украины не смогли добиться поставленных планов по доходам государственного бюджета. В первом полугодии 2019 года доходы составили -3,98% или -26,6 млрд грн. Об этом сообщает экономист и управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

В своем Facebook эксперт опубликовал итоги работы украинской экономики в первой половине 2019 года. Согласно приведенным им данным, таможня уже восьмой месяц не в состоянии выполнить план по поступлениям, собрав лишь 23,5 миллиарда гривен вместо намеченных 28,5 миллиардов. Он отметил, что на Украину продолжает поступать контрабанда.

Положительную динамику сумела показать налоговая служба, собравшая на 14 миллиардов гривен сверху плана. В то же время, поступления местные бюджеты составили 21,2 миллиарда гривен при плане 21,9 миллиарда гривен. Таким образом, госбюджет в июне получил лишь 80,1 миллиарда гривен вместо 97.4 миллиардов.

«Поступления в государственный бюджет не выполнены на 26,6 млрд грн, или -3,98% к плану, собрали 506,8 млрд грн при плане 533,3 млрд грн», ― написал эксперт в своем Facebook.

Напомним, что в 2018 году дефицит государственного бюджета Украины составил 59,2 миллиарда гривен (2,1 миллиарда долларов) при утвержденном в законе о госбюджете уровне в 94,1 миллиарда гривен (3,35 миллиарда долларов). При этом общий фонд государственного бюджета Украины в минувшем году был сведен с дефицитом, составившим около 45,1 миллиарда гривен при планируемом уровне в 58 миллиардов гривен.