Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

Брюссель, 3 июля. Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Таким образом, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен претендует на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Эта наиболее важная должность.

Премьера Бельгии Шарля Мишеля прочат на пост главы Евросовета, и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля — на должность главы дипломатии ЕС, а директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка. Единственный кандидат, который пока неизвестен, новый спикер Европарламента.

В настоящий момент Еврокомиссией руководит Жан-Клод Юнкер, главой европейской дипломатии является Федерика Могерини, а ЕЦБ возглавляет Марио Драги, сообщают «Известия».

Источники ТАСС сообщили, что кандидатуру Лагард выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, заручившись поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее во вторник сообщалось, что Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя ЕЦБ. В своем микроблоге в Twitter она отметила, что для нее «честь быть кандидатом на пост главы ЕЦБ».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий положительно оценил кандидатуры на ключевые посты ЕС. Он сообщил журналистам, что принятые в Брюсселе решения «будут оказывать влияние на будущее Евросоюза на ближайшие пять лет». Политик добавил, что ранее разговаривал с Ляйен и уверен, что она достойно будет представлять все страны Евросоюза.