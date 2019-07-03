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Сильный пожар произошел на хлебозаводе в Иркутске

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Сильный пожар произошел на хлебозаводе в Иркутске

Иркутск, 3 июля. Пожар в складском помещении иркутского хлебозавода потушен за несколько часов, сообщили в региональном управлении МЧС.

Накануне вечером в Иркутске произошел сильный пожар в складском помещении местного хлебозавода на улице Полярная, 85. С огнем боролись более 40 человек и 10 единиц техники. По данным ФАН, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, загорелся склад готовой продукции предприятия.

Пожар был локализован около 23.00 по московскому времени и к настоящему моменту полностью потушен. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Газета.ру» сообщила о пожаре, вспыхнувшем во время проведения городской ярмарки в Магнитогорске.

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Автор: Виталий Рыжков
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