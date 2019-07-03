Депутат Верховной рады сравнил Зеленского с Наполеоном

Киев, 3 июля. Украинский президент Владимир Зеленский не собирается заниматься установлением мира в Донбассе. Такое опасение озвучил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, он на последних выборах голосовал за Зеленского, так как был убежден, что новый президент займется налаживанием мира и прекращением гражданского конфликта на юго-востоке Украины. Как заявил Рабинович, тогда ему казалось, что Зеленский не может не принести мир. Однако последние заявления Зеленского его серьезно разочаровали.

«Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром», ― заявил он.

Рабинович отметил, что теперь он всерьез опасается того, что Зеленский не станет выполнять свои предвыборные обещания. Он напомнил об украинской песне «Прощай, гарант, не возвращайся», которую пели сначала Виктору Януковичу, а затем Петру Порошенко после их ухода с поста президента. Рабинович признался, что очень не хочет повторения такого сценария для Зеленского, однако, по его словам, все идет именно к этому.

24 июня команда украинского президента опубликовала ролик, в котором рассказывается о достижениях Зеленского за первый месяц на посту президента. Так, он сумел «убедить западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию», «развеял мифы о дефолте», распустил украинский парламент, а также открыл улицу Банковую для людей. В достижения шестого президента Украины также был записан отказ от прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.