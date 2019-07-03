Украина и Канада договорились об упрощении визового режима для молодежи

Торонто, 3 июля. Украина договорилась с Канадой об упрощении визового режима для молодежи и туристов, сообщил украинский президент Владимир Зеленский журналистам после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.

«Украинская молодежь сможет приезжать в Канаду по упрощенной процедуре на срок до одного года», — заявил Зеленский.

Помимо этого, по словам украинского президента, Канада предложила Киеву «присоединиться к программе Trusted Travelers, которая будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду». По словам Зеленского, это можно рассматривать как «еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой».

Зеленский приехал в Канаду 1 июля и пробудет здесь до среды, 3 июля, сообщал RT. В Торонто в эти дни проходит конференция по вопросам реформ на Украине проходит. В Канаде проживает крупнейшая украинская община после России.

Ранее на пресс-конференции Трюдо сообщил журналистам, что Киев и Оттава подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия. В свою очередь Зеленский объявил о достигнутых с Трюдо договоренностях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал.

Зеленский в начале встречи с премьер-министром признался, что Джастин Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.