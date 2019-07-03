Канада потратит миллионы долларов на демократические реформы на Украине

Торонто, 3 июля. Правительство Канады в течение ближайших шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов (19,1 млн американских долларов) на проведение демократических реформ, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Трюдо, выделяемые «на поддержку демократических реформ» деньги помогут «улучшить качество жизни украинцев». Премьер отметил позитивные изменения на Украине, связанные с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах.

Ранее на пресс-конференции Трюдо сообщил журналистам, что Киев и Оттава подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия. В свою очередь Зеленский объявил о достигнутых с Трюдо договоренностях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал.

С 2014 года власти Канады предоставили Украине военную, политическую, юридическую и финансовую помощь на сумму 785 млн канадских долларов (600 млн американских). В частности, крупные делегации канадских наблюдателей работали на всех выборах на Украине за последние пять лет. С 2015 года в рамках операции ВС Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые обучают солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области.

Зеленский приехал в Канаду 1 июля и пробудет здесь до среды, 3 июля, сообщала «Газета.ру». На встрече с премьер-министром он признался, что Джастин Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.