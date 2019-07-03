В Крыму стартовал международный молодежный форум «Форос-2019»

Международный молодежный и экспертный форум «Форос-2019» начал 2 июля 2019 года свою работу в одноименном поселке городского типа в Крыму. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, форум продлится до 10 июля.

На мероприятие, которое проводится в Форосе уже в 22-й раз, съехались молодые люди из России, а также Донецкой и Луганской народных республик. В частности, присутствует несколько участников боевых действий в Новороссии.

Вечером 2 июля форум торжественно открыл директор российского Института политических исследований, создатель данной площадки Сергей Марков, рассказавший об истории и задачах «Фороса». По его словам, место проведения было выбрано много лет назад не случайно. Тогда Крым еще не был российским, однако, отметил Марков, уже на второй год проведения форума тема воссоединения региона с Россией стала одной из главных.

«Крым — часть Великой средиземноморской цивилизации, которая досталась России, и он стал российским задолго до указа Екатерины II. До этого Крым был российским примерно также, как сейчас Донбасс», — рассказал собравшимся Марков.

По мнению основателя форума «Форос», с Крымом Россия становится великой страной, которая сама определят свою судьбу и судьбу других стран.

«Нет Крыма – и это просто региональная держава», — констатировал он.

Обратившись к сидящей в зале молодежи, Марков напомнил, что именно она – будущая элита. Помочь ей стать такой – главная задача форума, пояснил он.

Корреспондент ФАН пообщался с Сергеем Александровичем и расспросил его об этом, уже ставшем традиционным, мероприятии.

«Во-первых — это реально живой общественный форум, — заявил он. — Сейчас таких почти не осталось. Есть либо есть абсолютно прогосударственные, где соответствующий подбор не только спикеров, но формата. И самое главное – это как бы часть бюрократической машины. Есть форумы антироссийские, проамериканские, условно говоря, резко оппозиционные, которые тоже, в общем, являются крайне политическими, так или иначе осуществляются в рамках политических проектов».

По словам собеседника ФАН, реально общественных форумов и конференций проходит очень мало.

«И в этом смысле наш форум является, конечно, уникальным, — уверен Марков. — Главное, чем он особенно силен — это то, что он сохраняет общественную значимость, и именно поэтому его ценят представители и власти, и оппозиции, и абсолютно аполитичные люди». «Во-вторых, форум «Форос» — это свободная дискуссия разных точек зрения, что редко бывает. Здесь не навязываются точки зрения и это все очень ценят», — объяснил он.

Третьей особенностью форума, по мнению Маркова, является то, что к участию в данном мероприятии подбирается молодежь из хороших университетов, общественных организаций.

«Это люди с активной позицией, именно поэтому они делают впоследствии хорошую карьеру, — уверен он. — Участники форумов прошлых лет стали депутатами Госдумы. Наш дипломат в Америке тоже когда-то был участником форума. Говорит как-то — «помните меня, Сергей Александрович?».

Еще одна особенность «Фороса» заключается в том, что организаторы приглашают не преподавателей, а работодателей: тех, кто занимается общественными, политическими проектами.

«Приезжают люди, которые реально работают в этой тематике, — рассказал Марков. — И, соответственно, у ребят есть возможность познакомиться с будущими работодателями и найти себе работу. В свое время, когда работал Фонд эффективной политики Павловского, там чуть не треть сотрудников были участниками «Фороса». Мы ориентированы на профессиональную карьеру ребят, чтобы они здесь могли получить толчок. Они получают этот колоссальный толчок! Я могу сказать так: если молодой человек побывал здесь, он с очень высокой вероятностью получает хорошую возможность, а если два раза — это гарантирована хорошая работа. Немного выглядит смешно, но на самом деле это так».

Марков также отметил важность внутреннего патриотизма «Республики Форос».

«Ребята чувствуют, что они участвуют именно в общественном проекте, а не являются материалом для какого-то проекта, спущенного от начальства — неважно, российское это начальство или американское. Еще одна очень важная для нас вещь — мы формируем новый образ жизни. Мы хотим показать, что нужно бесконечно учиться, постоянно. Это то, что американцы называют «long life learning» – обучение во время всей жизни», — объяснил он.

При этом обучение, по словам Маркова, должно быть связано с работой, от которой человек получает удовольствие.

«А тот, кто выбирает любимую работу, тот, как известно, не работает никогда — так сказали древние классики», — сказал он.

Еще одним преимуществом форума является культивируемый здесь здоровый образ жизни. Ранее Марков, обратившись к ребятам, объявил, что водка здесь под строгим запретом, пиво не приветствуется, а наркотикам и даже символике, связанной с ними, естественно, объявлена война.

«Плюс мы ориентированы на нравственные ценности, на то, что нравственный камертон должен быть при любых решениях, — уточнил собеседник ФАН. — В результате получается, что это действительно республика «Форос», республика экспертов, молодежи, и мы горды тем, что нам удалось сделать. Бывают очень трудные времена. Бывает, когда есть бюджет, а бывает — когда мало бюджета, но мы все равно проводим форум и будем продолжать это делать. Будущее, кстати сказать, это является главной темой этого года – «Прыжок в будущее». Мы хотим научить ребят, каким будет это самое ближайшее будущее, и как они могут найти себе место в этом ближайшем будущем».

В работе форума примут участие эксперты, психологи, представители СМИ. Кроме того, запланировано проведение игры «Республика Форос».