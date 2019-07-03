Зеленский назвал санкции против РФ инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе

Оттава, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против РФ «действенным инструментом» по урегулированию ситуации в Донбассе.

С таким заявлением Зеленский выступил в Торонто на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Встреча с журналистами транслировалась в Twitter главы канадского кабмина.

«Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и заставим Россию прекратить эскалацию, восстановить режим прекращения огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших пленных», — сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что «действенным инструментом» для достижения упомянутых выше целей он считает «продолжение санкционной политики» против РФ. Руководитель Украины поблагодарил власти Канады за понимание позиции Киева и отметил, что канадская сторона «консолидирует мировое сообщество» для поддержки Украины.

«Мы мечтаем, чтобы в украинском небе взрывались только салюты», — отметил Зеленский, добавив, что тема установления мира на Украине была одной из первых на переговорах с Трюдо.

Президент сообщил, что стороны проработали также вопрос о расширении двустороннего соглашения о свободной торговле, достигли договоренности о совместном производстве аудиовизуальной продукции.

Напомним, санкции против РФ были введены рядом западных стран после воссоединения Крыма с Россией и на фоне гражданской войны на Юго-Востоке Украины. Киев и его зарубежные «партнеры» обвинили Москву в агрессии и вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.

В РФ неоднократно подчеркивали, что Крым вошел в состав РФ в соответствии с нормами международного законодательства по результатам всенародного референдума, в ходе которого большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Москва продолжает напоминать, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

Как пишет «Газета.ру», Зеленского в Канаде встретили в вышиванках.