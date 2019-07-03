Зеленский договорился с Трюдо о поставках на Украину оружия из Канады

Торонто, 3 июля. Власти Канады внесли Украину в список стран, в которые можно поставлять оружие, сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также пришли к соглашению по поставкам бронетехники в Киев.

«Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия», — заявил Трюдо.

По словам премьера, с 2015 года в рамках операции ВС Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые обучают солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Канадой в оборонной сфере. Речь идет, в том числе, о миссии Unifier, которая продлена до 2022 года.

«Это весомый вклад в улучшение нашей оборонной способности», — заявил президент Украины.

Как сообщает НСН, Зеленский на совместной пресс-конференции объявил о достигнутых с Трюдо договоренностях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал.

Ранее в минобороны Канады подчеркивали, что миссия Unifier не является боевой. В конце прошлого года сообщалось, что канадские инструкторы обучили более 10 тыс. солдат и офицеров ВСУ.

Зеленский приехал в Канаду 1 июля и пробудет здесь до среды, 3 июля, сообщала «Газета.ру». Ранее стало известно, что пресс-служба президента Украины назвала не Оттаву, а Торонто столицей Канады. Сейчас в публикации на сайте президента Украины ошибки уже нет. Торонто назван в публикации «самым большим городом» Канады и «столицей провинции Онтарио».

На встрече с премьер-министром Зеленский признался, что Джастин Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.