РЖД провели беседу с руководством Рижского вокзала после инцидента с машиной Пугачевой

Москва, 3 июля. После инцидента с автомобилем Аллы Пугачевой, который проехал по платформе вокзала, руководство РЖД провело разъяснительную работу с сотрудниками Рижского вокзала. Об этом сообщает дирекция железнодорожных вокзалов РЖД.

Как сообщалось ранее, автомобиль с Пугачевой проехал по перрону вокзала – народную артистку и ее супруга Максима Галкина подвезли прямо к вагону поезда дальнего следования Москва – Рига. Посадка певицы в поезд была заснято на видео рядом очевидцев.

В дирекции железнодорожных вокзалов объяснили, что автомобиль примадонны двигался по технической платформе Рижского вокзала и не создавал помех другим посетителям. В то же время, проезд к поездам имеет право совершать только спецтехника, поэтому действия сотрудников вокзальных служб будут тщательно проверены.

«Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — сообщили в дирекции вокзалов во вторник.

Ранее в социальных сетях появились неподтвержденные сообщения, что начальник Рижского вокзала якобы был уволен после инцидента с Пугачёвой. Как сообщили в пресс-службе РЖД, эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что Федеральное агентство новостей писало о том, что российская исполнительница и актриса Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о том, что якобы у нее с Аллой Пугачевой произошел конфликт. Орбакайте на своей странице в социальной сети Instagram разместила скрин информационных агентств с хлесткими и кричащими заголовками о ней и ее матери.