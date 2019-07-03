Зеленский назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе

Торонто, 3 июля. Конфликт в Донбасс может быть урегулирован политико-дипломатическим путем, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.

«Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию. Установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных», ― заявил он.

По словам Зеленского, наиболее «действенным» инструментом для решения конфликта является продолжение санкционной политики по отношению к России.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году после госпереворота на Украине. Донбасс не согласился с новым руководством страны, в ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса.

Для урегулирования ситуации стороны заключили соглашения о перемирии, которые получили название минских договоренностей. Представители стран «нормандской четверки» неоднократно подчеркивали, что выполнение условий соглашений является единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе. Несмотря на это, Киев саботирует минские соглашения и продолжает обстрелы территорий ДНР и ЛНР.