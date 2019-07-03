Эксперты рассказали о преимуществах кадетского образования в РФ

Москва, 3 июля. Кадетское образование дает возможность качественно подготовиться к поступлению в академии Следственного комитета РФ. Главной же целью является возможность воспитать достойного гражданина своей страны.

На данный момент существуют три вида профильного обучения: кадетские классы, кадетские корпуса и академии Следственного комитета РФ. Классы полностью финансируются муниципальной властью, а кадетские корпуса и академии — СК РФ.

Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров в интервью «Российской газете» объяснил, что кадетские классы позволяют СК подготовить «для себя молодые кадры еще со школы». Важным моментом является то, что «этапное образование позволяет заранее понять станет ли ребенок сотрудником СК или нет».

«Но главная цель СК, и это постоянно подчеркивают руководители кадетского образования, воспитать достойного гражданина своей страны или, говоря иными словами, патриота», — пишет издание.

В СК РФ рекомендуют начинать обучение с 8 класса. В кадетских классах учатся как в обычных школьных, изучая дополнительные дисциплины. Ситуация меняется в корпусах: кадеты живут в кубриках и строго соблюдают распорядок дня. Попасть в корпуса сложнее, здесь приходится сдавать больше экзаменов, большое внимание уделяется физподготовке.

Льготы при поступлении имеют дети погибших офицеров и военнослужащих, сироты и опекаемые. После прохождения обучения сироты при поддержке СК РФ получат жилье в Москве и Петербурге.

На летние каникулы кадеты отправляются домой. С 2016 года СК РФ вместе с Академией СК РФ организуют конкурс «Юный следователь», наградами в котором являются путевки в детские лагеря «Артек», «Смена», «Орленок» и «Океан».

Главным преимуществом кадетского образования эксперты называют возможность подготовки к поступлению в академии СК. По статистике, в 95% случаев кадеты поступают в высшие учебные заведения.