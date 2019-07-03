Трюдо обсудил с Путиным ситуацию на Украине в ходе саммита G20

Торонто, 2 июля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом России Владимиром Путиным текущую ситуацию на Украине. Беседа состоялась во время саммита G20 в Японии, об этом Трюдо рассказал журналистам после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трансляция пресс-конференции была опубликована в официальном Twitter главы канадского правительства.

«Я обсудил это [ситуацию на Украине] с президентом Путиным на саммите G20 на прошлой неделе», ― рассказал Трюдо.

В подробности беседы с российским президентом Трюдо вдаваться не стал.

28 июня в японском городе Осака стартовал саммит G20. Саммит «Большой двадцатки» впервые за свою историю проходит в Японии. Помимо лидеров стран G20 в саммите принимают участие представители ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации.

На полях саммита G20 состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России и США продолжались полтора часа. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ходе встречи Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.