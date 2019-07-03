Получившая травму Шарапова заявила, что не собирается уходить из спорта

Москва, 3 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова, досрочно завершившая матч первого круга Уимблдона из-за травмы, заявила, что не собирается уходить из спорта.

Шарапова проиграла французской теннисистке Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

На пресс-конференции по окончании матча Шарапова объяснила, что ей помешала победить отнюдь не новая травма, сообщала «Газета.ру». Все дело в давно мучащем теннисистку повреждении плеча, из-за которого она лечилась последние месяцы. Оно и дало о себе знать по ходу второго сета.

«Я не хочу уходить… У меня был тендинит сухожилия в левом предплечье, во втором сете это дало о себе знать. Очень редко я завершаю матч в его середине, но это означает то, что было действительно больно. Это довольно тяжелая травма, но я не хочу уходить из спорта, у каждого из нас есть работа», — цитирует слова Шараповой издание Metro.

Теннисистка подчеркнула, что гордится тем, что находится в спорте, и «никогда не выбирала легкий путь».

Для Шараповой это был лишь второй матч на Уимблдоне за последние четыре года. Два розыгрыша она пропустила из-за допинговой дисквалификации, а в прошлом году уже в первом круге проиграла Виталии Дьяченко. Кроме того, она не участвовала в официальных турнирах с января.

Для Шараповой последние несколько сезонов являются крайне неудачными. В феврале стало известно, что он снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Причиной стала травма плеча. Ранее россиянка снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Травма также вынудила ее досрочно закончить выступления в 2018 году после Открытого чемпионата США.