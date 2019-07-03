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Получившая травму Шарапова заявила, что не собирается уходить из спорта

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Получившая травму Шарапова заявила, что не собирается уходить из спорта

Москва, 3 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова, досрочно завершившая матч первого круга Уимблдона из-за травмы, заявила, что не собирается уходить из спорта. 

Шарапова проиграла французской теннисистке Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

На пресс-конференции по окончании матча Шарапова объяснила, что ей помешала победить отнюдь не новая травма, сообщала «Газета.ру». Все дело в давно мучащем теннисистку повреждении плеча, из-за которого она лечилась последние месяцы. Оно и дало о себе знать по ходу второго сета.

«Я не хочу уходить… У меня был тендинит сухожилия в левом предплечье, во втором сете это дало о себе знать. Очень редко я завершаю матч в его середине, но это означает то, что было действительно больно. Это довольно тяжелая травма, но я не хочу уходить из спорта, у каждого из нас есть работа», — цитирует слова Шараповой издание Metro.

Теннисистка подчеркнула, что гордится тем, что находится в спорте, и «никогда не выбирала легкий путь».

Получившая травму Шарапова заявила, что не собирается уходить из спорта

Для Шараповой это был лишь второй матч на Уимблдоне за последние четыре года. Два розыгрыша она пропустила из-за допинговой дисквалификации, а в прошлом году уже в первом круге проиграла Виталии Дьяченко. Кроме того, она не участвовала в официальных турнирах с января.

Для Шараповой последние несколько сезонов являются крайне неудачными. В феврале стало известно, что он снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Причиной стала травма плеча. Ранее россиянка снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Травма также вынудила ее досрочно закончить выступления в 2018 году после Открытого чемпионата США.

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Автор: Олеся Волкова
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