Зампостпреда РФ в ООН заявил, что Ирак не будет «дружить» с США против Ирана

Нью-Йорк, 2 июля. Ирак не будет «дружить» с США против Ирана, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков.

28-30 июля прошла поездка миссии Совбеза ООН в Кувейт и Ирак. Отмечается, что Ирак миссия СБ ООН посетила впервые за последние сорок лет. Одни из участников поездки стал и член российской делегации Владимир Софронков. Он рассказал, что представители миссии по итогам поездки в Кувейт провели встречу с министром иностранных дел Сабахом аль-Халед ас-Сабахом.

«Визит в Кувейт показал, что никто не хочет войны в Персидском заливе. Все исходят из того, что какие бы острые вопросы ни возникали в отношениях между Ираном, США, диалог незаменим. За переговорным столом решаются многие вопросы. Просто это надо начинать», ― сказал Сафронков.

Также состоялись встречи с встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, президентом Курдистана и с парламентариями

Кроме того, Сафронков прокомментировал ход переговоров между Ираком и США по поводу Ирана. По его словам, Багдад неоднократно подчеркивал, что не ставит своей целью «дружить с одними против других». Как рассказал российский дипломат, Ирак хочет сохранить нормальные отношения как с США, так и с Ираном.

Напомним, что иранские средства ПВО 20 июня 2019 года сбили новый американский беспилотный аппарат Global Hawk. Инцидент произошел на побережье провинции Хормозган в Персидском заливе. По словам иранцев, БПЛА вошел в их воздушное пространство. Вашингтон, однако, настаивает, что дело было в нейтральном пространстве