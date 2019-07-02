США пригрозили Брюсселю повышением пошлин на европейские товары на $4 млрд

Вашингтон, 2 июля. Власти США намерены поднять тарифы на ряд поставляемых из Евросоюза товаров, если Брюссель не перестанет выделять субсидии своей авиационной отрасли. Как заявили в Вашингтоне, речь пойдет в первую очередь о сельскохозяйственных продуктах.

Список продуктов, на которые могут быть распространены дополнительные тарифы, был опубликован Министерство торговли США (USTR) в ночь на вторник. Данный список сопровождает приложением, содержащим 89 подкатегорий с коммерческой стоимостью около четырех миллиардов долларов. Этот документ станет дополнением к первоначальному списку, который был опубликован в апреле прошлого года – он содержал список товаров, в отношении которых вводились пошлины на 21 миллиард долларов.

Составленный американцами спектр товаров довольно широк. В нем содержатся различные продукты сельскохозяйственной отрасли – мясо, разнообразные сыры, фрукты, овощи, макаронные изделия и алкоголь. Также пошлины предлагается ввести на сырье и химические компоненты, вроде аммиака или нитрата натрия, а также ряда металлов.

Спор вокруг европейских субсидий авиастроительной компании Airbus длится уже около 15 лет, пишет RT. Власти США обвиняют ЕС в незаконной конкуренции с американским Boeing. Отметим, что Европейская комиссия подготовила собственный список американских товаров, которые также попадут под дополнительные тарифы, если США реализуют свой план. В него входят видеоигры, кетчуп, табак и вертолеты.