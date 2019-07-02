Зеленский признался, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

Киев, 2 июля. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что премьер Канады Джастин Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.

Во вторник в Торонто состоялась встреча Зеленского с Трюдо.

«Владимир Зеленский отметил, что Джастин Трюдо — один из тех, кто вдохновил его идти в политику», — сообщает пресс-служба украинского президента.

В беседе с Трюдо Зеленский подчеркнул, что «Канада действительно является другом Украины». Это подтверждается, по его словам, поддержкой Киева «в санкционной политике против агрессии России».

Зеленский приехал в Канаду 1 июля и пробудет здесь до среду, 3 июля, сообщала «Газета.ру». Он примет участие, в частности, в Международной конференции по поддержке реформ на Украине. Ранее стало известно, что пресс-служба президента Украины назвала не Оттаву, а Торонто столицей Канады. Сейчас в публикации на сайте президента Украины ошибки уже нет. Торонто назван в публикации «самым большим городом» Канады и «столицей провинции Онтарио».

Отметим, в марте Канада, вслед за Евросоюзом и США, ввела санкции против России. Министерство иностранных дел РФ позднее обратило внимание на то, что Трюдо следовало бы сосредоточиться на непростых вопросах внутренней повестки, вместо разыгрывания «русофобской карты».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя санкции Оттавы против «Роснефти», назвал такой шаг Канады «цирком», передавали «Известия».