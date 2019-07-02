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Зеленский признался, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

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Зеленский признался, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

Киев, 2 июля. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что премьер Канады Джастин Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.

Во вторник в Торонто состоялась встреча Зеленского с Трюдо.

«Владимир Зеленский отметил, что Джастин Трюдо — один из тех, кто вдохновил его идти в политику», — сообщает пресс-служба украинского президента.

В беседе с Трюдо Зеленский подчеркнул, что «Канада действительно является другом Украины». Это подтверждается, по его словам, поддержкой Киева «в санкционной политике против агрессии России».

Зеленский признался, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

Зеленский приехал в Канаду 1 июля и пробудет здесь до среду, 3 июля, сообщала «Газета.ру». Он примет участие, в частности, в Международной конференции по поддержке реформ на Украине. Ранее стало известно, что пресс-служба президента Украины назвала не Оттаву, а Торонто столицей Канады. Сейчас в публикации на сайте президента Украины ошибки уже нет. Торонто назван в публикации «самым большим городом» Канады и «столицей провинции Онтарио». 

Отметим, в марте Канада, вслед за Евросоюзом и США, ввела санкции против России. Министерство иностранных дел РФ позднее обратило внимание на то, что Трюдо следовало бы сосредоточиться на непростых вопросах внутренней повестки, вместо разыгрывания «русофобской карты».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя санкции Оттавы против «Роснефти», назвал такой шаг Канады «цирком», передавали «Известия».

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Автор: Олеся Волкова
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