В ДНР констатировали усиление обстрелов в Донбассе при Зеленском

Донецк, 2 июля. После вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского интенсивность обстрелов в Донбассе усилилась, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин провел совещание с исполняющими обязанности глав городов и районов, министром МЧС, начальником Народной милиции и руководителем представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Глава ДНР обратил внимание на то, что военная обстановка в республике «продолжает оставаться напряженной».

«Можно, к сожалению, констатировать, что с приходом к власти на Украине нового президента произошло усиление интенсивности обстрелов населенных пунктов республики. Мирные жители получают ранения, среди них есть дети», — цитирует его слова пресс-служба.

По данным МЧС, только за июнь в республике обстрелами было повреждено более 170 зданий, пострадали более 50 военных и 12 мирных жителей. С 27 мая по 1 июля зафиксировано 617 нарушений режима прекращения огня. По территории ДНР выпущено 9 514 боеприпасов.

В связи с усилением обстрелов Пушилин призвал «мобилизоваться всем ведомствам, министерствам, которые отвечают за устранение последствий этих обстрелов». По его словам, нужно разработать такие механизмы, которые бы не противоречили минским соглашениям, но при этом обеспечивали бы безопасность гражданским и военнослужащим ДНР.

Ранее представители оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик сообщили о создании представителями СМИ ложных информационных поводов. С 18 июня по всей линии разграничения в зоне Операции объединенных сил (ООС) замечены представители украинских новостных телеканалов и иностранные журналисты из Германии, Франции и Австралии. Отснятые и написанные ими сюжеты и статьи рассказывают, что защитники республик якобы проводят регулярные обстрелы территории, подконтрольной украинскому правительству.

Подобного рода действия, как утверждают официальные представители оборонных ведомств республик, совершаются по указанию командования ООС, поддерживающего стратегии — любой ценой не допустить окончания войны в Донбассе.