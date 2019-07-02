Голикова оценила демографическую ситуацию в России

Москва, 2 июля. Убыль населения в России говорит о падении рождаемости и недостаточном снижении темпов смертности. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами медицинского кластера СЗФО «Западный».

«За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», ― сказала она.

По ее словам, ряд регионов «в погоне за качественными показателями» занижал количество умерших от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых внешних причин. Голикова призвала федеральные структуры провести оценку ситуации; в противном случае, по ее словам, позитивные изменения окажутся под вопросом.

Ранее о сокращении населения России заявили эксперты ООН, опубликовав доклад с прогнозом демографической ситуации в мире. Наиболее пессимистический сценарий предусматривает сокращение численности населения России до ста миллионов человек к концу 2070-х годом. Согласно другому варианту развития событий, численность населения после 2080 года может вырасти до 160 миллионов человек. Среднее медианное значение для 2080 года предположительно составит около 127 миллионов.

Отметим, гибель планеты Земля от перенаселения в 2017 году предсказал британский физик Стивен Хокинг (скончался 14 марта 2018 года). Ученый предсказывал, что человечество погибнет примерно к 2600 году, когда на планете истощатся ресурсы. По его словам, причинами гибели станет перенаселение и увеличение потребления энергии. По мнению Хокинга, спасаться людям придется на других планетах.