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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

Дамаск, 2 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Сирии обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кара-Джагез, Бшарфа, Кермель, Кинсибба, Нахшебба, Сафсафа, Икко, Санджека и Мамухия провинции Латакия», ― сказал он.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки силами специалистов российского ЦПВС была проведена одна гуманитарная акция в районе Салахин города Алеппо. Всего с начала процесса урегулирования силами ЦПВС в Сирии были проведены 2154 гуманитарных акции. Общий весь гуманитарного груза составил 3460,8 тонн.

В ЦПВС добавили, что российские специалисты продолжают работу по невоенному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Руководство ЦПВС обратилось к командирам НВФ с призывом воздержаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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Автор: Антон Зарубин
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