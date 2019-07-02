Минобороны РФ опровергло сообщения о якобы уведомлении Норвегии про «взрыв газа» на подводном аппарате

Москва, 2 июля. Сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про «взрыв газа на подводном аппарате» были опровергнуты министерством обороны России. Соответствующее заявление приводит пресс-служба Минобороны.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», ― сообщает российское оборонное ведомство.

Ранее Минобороны приводило информацию, согласно которой в территориальных водах РФ произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Его жертвами стали 14 моряков. Следственный комитет уже начал расследование данного инцидента.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям подводников, которые погибли в результате пожара.

«Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что жертвами пожара, в том числе, стали семь капитанов первого ранга и два Героя Россия. По словам Путина, эта трагедия является невосполнимой утратой.