Националисты напали на российских туристов в Грузии

Москва, 2 июля. В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.

На кадрах видно, что машину, в которой находятся туристы из РФ — мужчина и, предположительно, его жена и дочь — окружили несколько грузинских националистов. Они выкрикивают оскорбительные фразы и клеят на автомобиль пару наклеек. После того, как машина с российскими номерами отъезжает, мужчины достают из своего автомобиля флаги Грузии и Украины.

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией, передавал RT. Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Массовые протесты разгорелись в Тбилиси после того, как грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии МАП. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о запрете отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. По словам руководителя Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, в этом году поток туристов из России уменьшится на 1 млн человек, что нанесет ущерб экономике республики в размере 2 млрд лари (более 700 млн долларов).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом». Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что исполненные «духом русофобства» заявления Тбилиси не способствуют нормализации отношений между двумя странами, передавала «Газета.ру».