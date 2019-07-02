Минздрав РФ опроверг данные об угрозе инфекционных заболеваний в Иркутской области

Москва, 2 июля. Данные об угрозе вспышек инфекционных заболеваний в Иркутской области не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минздраве России.

В Иркутской области объявлен режим ЧС после того, как там произошел мощный паводок. По состоянию на утро вторник подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах. Число госпитализированных составило более двухсот человек, кроме того, еще около 1,3 тысячи человек обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, погибли 18 человек.

Сейчас сотрудники медицинских служб при помощи вертолетов доставляют вакцины в районные больницу; уже подготовлен список подлежащих вакцинации. Сообщается, что на месте уже работают 22 прививочных бригады.

Медицинские сотрудники ведут свою работу во всех пунктах временного размещения пострадавших. Был обеспечен достаточный запас лекарственных препаратов, а также медицинских изделий. Пострадавшим раздают еду и бутилированную воду.

«В целях усиления медицинских организаций региона в зоне ЧС в Иркутской области направлен сводный медицинский отряд ФМБА России в составе 32 специалистов, оснащенных мобильными медицинскими, в том числе мобильными операционными комплексами», — сообщает пресс-служба Минздрава.

В настоящий момент пострадавшие районы Иркутской полностью обеспечены иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических противоэпидемических мероприятий. В частности, имеются вакцины против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне, препарат для профилактики возникновения сальмонеллеза и дизентерии.