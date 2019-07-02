Володин выразил соболезнования близким погибших подводников

Москва, 2 июля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Североморске моряков-подводников.



«Выражаю глубокие соболезнования родным моряков-подводников, погибших в результате пожара 1 июля. Их трагическая гибель — это огромное горе для семей, близких, всех нас», — отметил Володин.

Ранее соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и поручил ему в кратчайшие сроки оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков.

В министерстве обороны России сообщили о пожаре во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. По словам Путина, при пожаре погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России. В общей сложности погибли 14 человек.

Как рассказал Шойгу, расследование причин трагедии возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Путин в свою очередь подчеркнул, что экипаж исследовательского глубоководного аппарата был высокопрофессиональным. В связи с этим он поручил министру обороны отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего.