Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Володин выразил соболезнования близким погибших подводников

31
0 Оставить комментарий

Володин выразил соболезнования близким погибших подводников

Москва, 2 июля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Североморске моряков-подводников. 
 
«Выражаю глубокие соболезнования родным моряков-подводников, погибших в результате пожара 1 июля. Их трагическая гибель — это огромное горе для семей, близких, всех нас», — отметил Володин.

Ранее соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и поручил ему в кратчайшие сроки оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков.

В министерстве обороны России сообщили о пожаре во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. По словам Путина, при пожаре погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России. В общей сложности погибли 14 человек.

Как рассказал Шойгу, расследование причин трагедии возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Путин в свою очередь подчеркнул, что экипаж исследовательского глубоководного аппарата был высокопрофессиональным. В связи с этим он поручил министру обороны отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров