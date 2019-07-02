На Украине прокомментировали отказ от обмена пленными в Донбассе

Минск, 2 июля. Украина не возражает против обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», однако предлагает сделать этот процесс пошаговым. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Дарка Олифер.

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате «всех установленных на всех установленных», но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что стороны не смогли достичь прогресса в вопросе вступления в силу «хлебного перемирия».

Ранее полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил о сохранении напряженной ситуации на линии фронта в Донбассе из-за нежелания Киева согласовывать меры для полного прекращения огня. Грызлов также добавил, что Киев не выполняет свои обязательства по обмену пленными в формате «всех на всех», что негативно влияет на процесс переговоров в Минске.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донецкой и Луганской областей, которые провозгласили независимость Донбасса после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, жертвами боевых действия в Донбассе стали 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.