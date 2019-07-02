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Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Североморске подводников

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Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Североморске подводников

Москва, 2 июля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ.

«Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ», — сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ в Североморске. В ведомстве добавили, что 1 июля в ходе проведения батиметрических измерений на аппарате возник пожар.

Ранее соболезнования семьям погибших подводников выразил глава государства Владимир Путин. Президент РФ в ходе встречи с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу поручил в кратчайшие сроки оказать поддержку семьям погибших.

Также лидер РФ рекомендовал Шойгу отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего. Путин сообщил, что в результате пожара на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту инцидента. Глава Минобороны РФ сообщил, что расследование причин трагедии возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.

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Автор: Сергей Петров
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