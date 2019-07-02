Названы менее всего теряющие в стоимости трехлетние кроссоверы

Москва, 2 июля. Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского автомобильного рынка, составив рейтинг кроссоверов, которые меньше всего обесценятся спустя три года после покупки.

Самым выгодным вложением была признана Toyota RAV4. Через три года эксплуатации ее стоимость составит от 84,6% до 92,5% первоначальной цены. Наиболее ликвидной оказалась версия с передним приводом, двухлитровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач в комплектации «Стандарт».

Второе место занимает Kia Sportage, сохраняющая 72–92% стоимости. Третье место досталось Mazda CX-5 с показателем 83,7–88,6%.

Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли Hyundai Tucson (77,6–89,7%), Mitsubishi Outlander (77,7–86,5%), Nissan X-Trail (71,1–85,4%) и Volkswagen Tiguan (73,5–75,4%).

В мае сообщалось, что средневзвешенные цены на новые автомобили в России поднялись в целом на 60%. Так, пять лет назад этот показатель составлял около 940 тысяч рублей. Сейчас он находится в районе 1,5 миллионов.

Ранее автомобильные эксперты составили рейтинг лучших машин для поездок за город. Специалисты выбирали транспортные средства стоимостью до 800 тысяч рублей, а также делали акцент на размере багажника и надежности мотора. Лидером списка стал французский внедорожник Renault Duster. Кроме того, стало известно, что хэтчбек Lada «Самара-2» стал самым продаваемым отечественным автомобилем с пробегом в первом квартале 2019 года.