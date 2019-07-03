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Сводки из Сирии

Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: САА разрушает опорные пункты боевиков в Хаме, турецкая армия усиливает свое присутствие в Сирии

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Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: САА разрушает опорные пункты боевиков в Хаме, турецкая армия усиливает свое присутствие в Сирии

Сирия, 3 июля. САА разрушает опорные пункты боевиков в Хаме, турецкая армия усиливает свое присутствие в Сирии. После израильской ракетной атаки из Дамаска выводит свои отряды «Хезболла». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям джихадистов в южных районах Идлиба и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с боевиками в Латакии и Хаме, в Дейр-эз-Зоре задержала несколько человек по подозрению в содействии боевикам ИГИЛ1.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обстреляла курдские расположения на и похитила троих человек в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва автомобиля у курдской штаб-квартиры и газового завода и потеряло двоих боевиков в Хасаке.

Курды: потеряли двоих бойцов при взрыве на юге Хасаки и обменялись ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо.

 «Хайят Тахрир аш-Шам»: несет потери в боях с САА в «Большом Идлибе» и лишилась штаб-квартиры в Хаме.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство на востоке Дейр-эз-Зора, провели с курдскими отрядами совместный рейд в Хасаке.

 «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявляет, что им якобы было отбито наступление САА в Латакии, обстреливают армию из РСЗО «Град» в Хаме.

ВС Турции: направили военный конвой к наблюдательному пункту в Хаме, патрулируют территории «Большого Идлиба

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Дамаск

Провинция Дамаск

Согласно данным ТАСС, шиитская вооруженная милиция «Хезболла» начала вывод своих бойцов из окрестностей Дамаска к границе с Ливаном, большая часть отрядов перемещается в пограничный район Забадани и горной местности Каламун. «Хезболла» выступала в гражданском конфликте в Сирии на стороне правительственной армии САР с 2012 года и принимали участие во всех основных операциях. Штаб-квартиры группировки размещались у города Эль-Кисва, по которым были нацелены ракетные удары ВВС Израиля. Вчера военные объекты «Хезболлы» были снова атакованы Израилем в Дамаске и Хомсе, в результате чего погибли 15 человек, из которых шесть были мирными жителями.

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Группировка «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (так же известна как «Фронт национального освобождения») сообщила, что в районе Абу Аль-Асад в Курдских горах ей была ликвидирована группа военных Сирийской арабской армии (САА), о чем сообщает источник в сети Twitter badly xeroxed. Официальных заявлений от Министерства обороны Сирии не поступало, так что информация пока не подтверждена.

ВВС Сирии снова атаковали расположения джихадистов у города Кабана и в прилегающих горных районах, где армии не удалось развить наступление на склонах, как передает новостной портал Masar Press Net.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие, дислоцированные в районе поселка Мареа, обстреляли курдские подразделения у Шейх-Иссы из артиллерии. Сообщалось также о столкновении отряда «Сирийской свободной армии» (ССА) с курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере Алеппо. Ни одна из сторон не заявила о потерях.

По данным курдского портала Afrin Activist, наемники протурецких боевиков «Джебхат Аш-Шамия» (одна из союзных «Сирийской свободной армии» группировок) провели рейд в поселке Мобата и Кубака, где похитили троих мужчин. Напомним, что протурецкие бандформирования уже похищали ранее в Азазе и Африне людей с целью получения выкупа от их родственников и убивали заложников, если не получали деньги. 

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися случаями нападения ИГИЛ САА провела рейд в деревне Аль-Курия, где арестовала несколько человек, подозреваемых в пособничестве боевикам «Исламского государства», сообщил портал Deir Ezzor 24.

По данным Twitter-канала Euphrates Post, над восточной частью провинции были замечены самолеты международной коалиции, проводящие разведку.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии продолжили наносить точечные удары по расположениям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Маарет ан-Нуман, Маарет-Хурма, Кафр-Саджна, Аль-Хубейт и горных района Аз-Завии, как передает новостное агентство Baladi News. Сведения о потерях среди джихадистов пока что уточняются.

По данным агентства Al Manar, «Хайят Тахрир аш-Шам» понесла тяжелые потери в ходе боестолкновений на границах провинция Идлиб и Хамы. Боевики были отрезаны от своих путей снабжения и лишились ряда укреплений. У Аль-Файры была уничтожена штаб-квартира радикалов.

В ответ на множественные фейковые сообщения псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые обвиняет ВКС РФ и ВВС Сирии в беспорядочных авиналетах на госпитали и школы в Идлибе, Twitter-канал SMM Syria опубликовал видео полета российского самолета Су-24 во время боевой операции в сопровождении иранского разведывательного беспилотника, с помощью которого корректируется точность удара по расположениям джихадистов.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Убейд Халил аль-Хасан - глава клана Аль-Буасаф, сотрудничавший с курдским ополчением в провинции и международной коалицией, был убит неизвестными в своем доме в поселке Телль-Абьяд, сообщил новостной источник в сети Twitter Bosni 94. Неизвестно, кем было совершено покушение, так как ни одна группировка не заявила о своей причастности. Главу могли устранить как недовольные курдской политикой за пособничество SDF, так и группировки, заинтересованные в том, чтобы рассорить курдские отряды с местными племенами.

Провинция Хама

Провинция Хама

Утром конвой турецких военных прибыл к наблюдательному посту у города Мурек, как сообщил канал Aleppo AMC.

По данным Masar Press Net ВКС РФ нанесли удар по расположениям боевиков в окрестностях города Кафр-Зета. Сирийская армия обстреляла укрепления радикалов у поселка Тель-Маллах и Арбаин, о чем также сообщил источник. Были уничтожены несколько огневых точек боевиков и минометы.

У города Аль-Касабия боевики «Фатах Аль-Мубин» не дали продвинуться САА и союзным силам, оттеснив их наступление в начальным позициям и повредили ракетным залпом один пикап, как передает Step News Agency. Боевики поддерживаемой Анкарой группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения») обстреляли у поселка Керназ расположения сирийской армии из реактивной системы ведения залпового огня «Град». Данные о жертвах среди военнослужащих или мирных граждан уточняются, как сообщает Twitter-канал XXVII2.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Ночью в районе Заркана города Шри-Каная прогремел мощный взрыв бомбы, заложенной в автомобиле, за рулем которого находился террорист-смертник. Взрыв причинил только материальный ущерб ближайшим магазинам и автомобилям, пострадавших среди мирного населения не было. Курдские отряды внутренней безопасности «Асайиш» оцепили места взрыва. В Абу-Расине был подорван автомобиль, припаркованный возле курдской штаб-квартиры, передал Twitter-канал Euphrates Post. Источник также сообщил, что два бойца «Асайиш» погибли при взрыве бомбы, заложенной на дороге у газового завода к югу от столицы Хасака. Предположительно, ответственность за все нападения в Хасаке на курдов лежит на боевиках «Исламского государства».

В конце дня «Демократический силы Сирии» (SDF) в ходе совместного рейда с международной коалицией задержали двоих террористов ИГИЛ, действующих в составе «спящих ячеек» в деревне Аль-Аталла, как передает местный источник новостей в сети Twitter Renas. В домах боевиков было обнаружено оружие и материал для изготовления взрывчатки. В это же время, некоторые курдские и оппозиционные источники считают, что за нападениями на SDF на востоке Евфрата могут стоять протурецкие наемники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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