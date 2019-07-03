Сирия, 3 июля. САА разрушает опорные пункты боевиков в Хаме, турецкая армия усиливает свое присутствие в Сирии. После израильской ракетной атаки из Дамаска выводит свои отряды «Хезболла». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям джихадистов в южных районах Идлиба и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с боевиками в Латакии и Хаме, в Дейр-эз-Зоре задержала несколько человек по подозрению в содействии боевикам ИГИЛ1.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обстреляла курдские расположения на и похитила троих человек в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва автомобиля у курдской штаб-квартиры и газового завода и потеряло двоих боевиков в Хасаке.

Курды: потеряли двоих бойцов при взрыве на юге Хасаки и обменялись ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: несет потери в боях с САА в «Большом Идлибе» и лишилась штаб-квартиры в Хаме.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство на востоке Дейр-эз-Зора, провели с курдскими отрядами совместный рейд в Хасаке.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявляет, что им якобы было отбито наступление САА в Латакии, обстреливают армию из РСЗО «Град» в Хаме.

ВС Турции: направили военный конвой к наблюдательному пункту в Хаме, патрулируют территории «Большого Идлиба

Провинция Дамаск

Согласно данным ТАСС, шиитская вооруженная милиция «Хезболла» начала вывод своих бойцов из окрестностей Дамаска к границе с Ливаном, большая часть отрядов перемещается в пограничный район Забадани и горной местности Каламун. «Хезболла» выступала в гражданском конфликте в Сирии на стороне правительственной армии САР с 2012 года и принимали участие во всех основных операциях. Штаб-квартиры группировки размещались у города Эль-Кисва, по которым были нацелены ракетные удары ВВС Израиля. Вчера военные объекты «Хезболлы» были снова атакованы Израилем в Дамаске и Хомсе, в результате чего погибли 15 человек, из которых шесть были мирными жителями.

Провинция Латакия

Группировка «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (так же известна как «Фронт национального освобождения») сообщила, что в районе Абу Аль-Асад в Курдских горах ей была ликвидирована группа военных Сирийской арабской армии (САА), о чем сообщает источник в сети Twitter badly xeroxed. Официальных заявлений от Министерства обороны Сирии не поступало, так что информация пока не подтверждена.

ВВС Сирии снова атаковали расположения джихадистов у города Кабана и в прилегающих горных районах, где армии не удалось развить наступление на склонах, как передает новостной портал Masar Press Net.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие, дислоцированные в районе поселка Мареа, обстреляли курдские подразделения у Шейх-Иссы из артиллерии. Сообщалось также о столкновении отряда «Сирийской свободной армии» (ССА) с курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере Алеппо. Ни одна из сторон не заявила о потерях.

По данным курдского портала Afrin Activist, наемники протурецких боевиков «Джебхат Аш-Шамия» (одна из союзных «Сирийской свободной армии» группировок) провели рейд в поселке Мобата и Кубака, где похитили троих мужчин. Напомним, что протурецкие бандформирования уже похищали ранее в Азазе и Африне людей с целью получения выкупа от их родственников и убивали заложников, если не получали деньги.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися случаями нападения ИГИЛ САА провела рейд в деревне Аль-Курия, где арестовала несколько человек, подозреваемых в пособничестве боевикам «Исламского государства», сообщил портал Deir Ezzor 24.

По данным Twitter-канала Euphrates Post, над восточной частью провинции были замечены самолеты международной коалиции, проводящие разведку.

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии продолжили наносить точечные удары по расположениям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Маарет ан-Нуман, Маарет-Хурма, Кафр-Саджна, Аль-Хубейт и горных района Аз-Завии, как передает новостное агентство Baladi News. Сведения о потерях среди джихадистов пока что уточняются.

По данным агентства Al Manar, «Хайят Тахрир аш-Шам» понесла тяжелые потери в ходе боестолкновений на границах провинция Идлиб и Хамы. Боевики были отрезаны от своих путей снабжения и лишились ряда укреплений. У Аль-Файры была уничтожена штаб-квартира радикалов.

В ответ на множественные фейковые сообщения псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые обвиняет ВКС РФ и ВВС Сирии в беспорядочных авиналетах на госпитали и школы в Идлибе, Twitter-канал SMM Syria опубликовал видео полета российского самолета Су-24 во время боевой операции в сопровождении иранского разведывательного беспилотника, с помощью которого корректируется точность удара по расположениям джихадистов.

Провинция Ракка

Убейд Халил аль-Хасан - глава клана Аль-Буасаф, сотрудничавший с курдским ополчением в провинции и международной коалицией, был убит неизвестными в своем доме в поселке Телль-Абьяд, сообщил новостной источник в сети Twitter Bosni 94. Неизвестно, кем было совершено покушение, так как ни одна группировка не заявила о своей причастности. Главу могли устранить как недовольные курдской политикой за пособничество SDF, так и группировки, заинтересованные в том, чтобы рассорить курдские отряды с местными племенами.

Провинция Хама

Утром конвой турецких военных прибыл к наблюдательному посту у города Мурек, как сообщил канал Aleppo AMC.

По данным Masar Press Net ВКС РФ нанесли удар по расположениям боевиков в окрестностях города Кафр-Зета. Сирийская армия обстреляла укрепления радикалов у поселка Тель-Маллах и Арбаин, о чем также сообщил источник. Были уничтожены несколько огневых точек боевиков и минометы.

У города Аль-Касабия боевики «Фатах Аль-Мубин» не дали продвинуться САА и союзным силам, оттеснив их наступление в начальным позициям и повредили ракетным залпом один пикап, как передает Step News Agency. Боевики поддерживаемой Анкарой группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения») обстреляли у поселка Керназ расположения сирийской армии из реактивной системы ведения залпового огня «Град». Данные о жертвах среди военнослужащих или мирных граждан уточняются, как сообщает Twitter-канал XXVII2.

Провинция Хасака

Ночью в районе Заркана города Шри-Каная прогремел мощный взрыв бомбы, заложенной в автомобиле, за рулем которого находился террорист-смертник. Взрыв причинил только материальный ущерб ближайшим магазинам и автомобилям, пострадавших среди мирного населения не было. Курдские отряды внутренней безопасности «Асайиш» оцепили места взрыва. В Абу-Расине был подорван автомобиль, припаркованный возле курдской штаб-квартиры, передал Twitter-канал Euphrates Post. Источник также сообщил, что два бойца «Асайиш» погибли при взрыве бомбы, заложенной на дороге у газового завода к югу от столицы Хасака. Предположительно, ответственность за все нападения в Хасаке на курдов лежит на боевиках «Исламского государства».

В конце дня «Демократический силы Сирии» (SDF) в ходе совместного рейда с международной коалицией задержали двоих террористов ИГИЛ, действующих в составе «спящих ячеек» в деревне Аль-Аталла, как передает местный источник новостей в сети Twitter Renas. В домах боевиков было обнаружено оружие и материал для изготовления взрывчатки. В это же время, некоторые курдские и оппозиционные источники считают, что за нападениями на SDF на востоке Евфрата могут стоять протурецкие наемники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)