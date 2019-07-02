Колобков отреагировал на подозрения WADA в адрес российских спортсменов

Москва, 2 июля. Глава министерства спорта России Павел Колобков призвал не делать поспешных выводов из заявлений WADA о подозрении в допинговых нарушениях в отношении 298 российских спортсменов.

Ране всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о подозрительных результатах допинг-проб у 298 российских спортсменов.

Колобков отметил, что российская сторона тесно сотрудничает с WADA, оказывая поддержку эксперта агентства. Он также добавил, что к настоящему моменту у экспертов WADA есть вопросы к допинг-пробам 298 российских спортсменов. По его словам, допинг-пробы этих спортсменов пройдут дополнительную проверку.

«Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов, по ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет», — пояснил Колобков.

Он также добавил, что спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы, отметив, что Россия является сторонником чистого спорта.

Напомним, в апреле 2019 года эксперты WADA получили более двух тысяч допинг-проб российских спортсменов из московской антидопинговой лаборатории. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.