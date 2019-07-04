Ху из Жданов: мошенник, коррупционер и директор ФБК

Навальный в своих политических амбициях неумолим. Поэтому он фактически пихает во власть всех, кто находится рядом. Не исключение и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Личность довольно серая и непримечательная. Но весьма самолюбивая.

Глава 1. По стопам отцовских преступлений

Иван Жданов, как идеальный сын, пошел по отцовским стопам. Коррупционным и мошенническим. Юрий Жданов, отец нынешнего директора ФБК, развивал свою политическую карьеру в трех тысячах километрах от Москвы. К несчастью жителей Нарьян-Мара, сын политика учился на их деньги. В 2005 году из бюджета Нарьян-Мара, где отец Жданова занимал должность заместителя мэра города, были выделены 600 тысяч рублей по договору со столичным вузом. Иван поступил в престижную Московскую государственную юридическую академию Кутафина. При этом Жданову-младшему пришлось сменить столичную прописку на поселковую, чтобы получить возможность учиться на целевом направлении — схема сработала. Так за учебу Ивана заплатили его земляки. Спустя пару лет прокуратура инициировала проверку, и вузу пришлось вернуть деньги за обучение Жданова обратно в казну. Однако предприимчивый отец не был наказан в связи с истечением срока давности. Политик быстро сложил с себя сначала полномочия заместителя мэра, затем и полномочия члена Совета депутатов Заполярного района.

Что касается дальнейшей карьеры, Жданов-старший был заместителем гендиректора столичной компании ООО «Стройуниверсал». Компания оказалась такой же мутной, как и его стиль работы. Она аффилирована с десятком компаний по тому же адресу, за 11 лет существования не провела ни единой закупки, а в реестре нет никакой информации о деятельности, сама картотека отмечает ее как ненадежную. Компания была ликвидирована в 2016 году.

В июле 2018 года Юрий Жданов был зарегистрирован на выборы уже в новой должности — как директор ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания». Но на сайте вкладка с именем директора пустует.

Юрий Жданов появлялся и в криминальной хронике: в частности, по статье «Халатность». Жданов-старший скрывал информацию о себе. Видимо, чтобы сын не страдал от репутации отца.

Глава 2. Друзья-уголовники

«Команда мечты», как называет ее Навальный, на деле же — классическая ОПГ. К примеру, предвыборный штаб Жданова возглавляет Борис Золотаревский. О новой должности он заявил на своей странице в Facebook весной этого года. Покидая штаб Навального на Урале, где он занимал должность координатора, Борис остается частым гостем родного Челябинска. В Сосновском районе идет судебный процесс по обвинению Золотаревского по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Заявление на него написал охранник ЧОПа, которому Борис во время одной из своих акций вывихнул ногу. И это не первый криминальный опыт хулигана-Золоторевского. Ранее он уже проходил по статье «Хулиганство», а в ходе обысков у него дома находили стопки книг запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Можно сказать, что проблемы с законом — стиль жизни Бориса Золотаревского.)

Глава 3. Битва за место рядом с Навальным

Желание попасть на страницы изданий затмевает здравый смысл. Достичь цели любой ценой. Навальный чуть ли не в приказном порядке заставил всех своих подчиненных прийти на несогласованный митинг 12 июня. Ведь только оказавшись в автозаке можно, по мнению главы «ОПГ Навального», попасть на страницы газет. Избежать заключения смогла только Любовь Соболь: позорно сбежав в Германию рано утром в день России. А лидером криминальной хроники стал Леонид Волков — ставленник Навального и менеджер проектов ФБК, да и сам горе-блогер.



Иван Жданов находится в постоянной борьбе — то с Любовью Соболь за право быть правой рукой Навального, то с Леонидом Волковым за лидерство в медиа-среде. Только вот, несмотря на свою любовь к махинациям и получению выгоды за счет других, Жданов пока уступает криминальное лидерство своим коллегам по цеху.

Глава 4. Кандидат без электората



Иван Жданов — странный и мало кому известный кандидат. Избираться планирует по восьмому округу: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол. При этом у Жданова нет ни программы, ни электората, ни даже слоганов. И вообще по данным юриста Александра Зорина, прописан Иван на юге столицы — на Варшавском шоссе. Казалось бы, почему не выдвинуться от собственного района, где ты живешь и тебя должны знать, и самое главное — тебе знакомы проблемы жителей? Судя по всему, репутация не оставляет Ивану Жданову даже крошечных шансов.

Хотя и по восьмому округу у Жданова шансы ниже минимальных: вовлеченность граждан в предвыборную кампанию крайне скудна. На встречи с «кандидатом» приходят не больше 50 человек. А на ютуб-канале у Жданова всего 800 подписчиков. Видимо, поэтому Ивану приходится создавать активность самостоятельно. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Этим и занимаются сотрудники ФБК. Все их хваленые «расследования» — в прошлом. Вот, например, Руслан Шаведдинов хвалит Жданова у себя в твиттере. «Кто же, если не он?» — вопрошает Руслан в своих многочисленных постах в социальных сетях, цитируя старые чужие ворованные слоганы. Но жители восьмого округа явно думают иначе.

Глава 5. Любой каприз — за ваши деньги

Иван Жданов — яркий пример мажора, пытающегося сделать имя, ничего не делая. Даже в Фонде борьбы с коррупцией, являясь его директором, сам Иван никакими расследованиями не прославился. Да и как может бороться с коррупцией сын коррумпированного чиновника, юрист, купивший юридическое образование на украденные деньги? Никаких принципов, никаких достижений, никаких перспектив.

«Почему происходит коррупция? Все просто!», — заявляет Иван Жданов в своем предвыборном ролике. И мы ему охотно верим, ведь он вместе с отцом нам уже доказали, как умеют воровать деньги из бюджета. Ну а когда нельзя украсть — можно ведь попросить у подписчиков! И сбор средств на избирательную кампанию — это единственное, что можно найти на сайте кандидата в депутаты Ивана Жданова кроме его скромной биографии. Куда и как переводить деньги, здесь написано очень подробно. Ведь деньги Иван – как директор Фонда «ОПГ Навального», очевидно, любит больше, чем его соратники.

