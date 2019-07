Microsoft вновь представила Windows 1985 года

Москва, 2 июля. Американская компания Microsoft вновь представила Windows 1.0 1985 года выпуска. Посвященный Windows 1.0 тизер появился в Twitter компании.

Microsoft сообщила, что Windows 1.0 поддерживает программы для MS-DOS, часы и многое другое. В ролике представлены логотипы операционных систем от самых новых к самой первой ОС Windows 1.0.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! ???? ???? pic.twitter.com/guU4QxwsGG