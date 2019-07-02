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Microsoft вновь представила Windows 1985 года

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Microsoft вновь представила Windows 1985 года

Москва, 2 июля. Американская компания Microsoft вновь представила Windows 1.0 1985 года выпуска. Посвященный Windows 1.0 тизер появился в Twitter компании.

Microsoft сообщила, что Windows 1.0 поддерживает программы для MS-DOS, часы и многое другое. В ролике представлены логотипы операционных систем от самых новых к самой первой ОС Windows 1.0.

Пользователей Сети новый тизер от Microsoft привел в замешательство. Следящие за деятельностью компании пользователи предположили, что таким образом компания решила намекнуть на выход новой операционной системы. Другие же считают, что тизер связан с выходом третьего сезона сериала «Очень странные дела». В компании отказались от пояснений и призвали нетерпеливых пользователей дождаться дальнейших обновлений.

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Автор: Сергей Петров
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