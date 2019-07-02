Лагард покидает пост главы МВФ ради участия в выборах на пост руководителя ЕЦБ

Вашингтон, 2 июля. Кристин Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.

В своем микроблоге в Twitter Лагард отметила, что для нее «честь быть кандидатом на пост главы ЕЦБ». После консультаций с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ было принято решение временно отказаться от поста в МВФ.

Комментируя выдвижение Лагард, председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе, выразил уверенность, «что она будет очень независимым председателем Европейского Центробанка».