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Лагард покидает пост главы МВФ ради участия в выборах на пост руководителя ЕЦБ

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Лагард покидает пост главы МВФ ради участия в выборах на пост руководителя ЕЦБ

Вашингтон, 2 июля. Кристин Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.

В своем микроблоге в Twitter Лагард отметила, что для нее «честь быть кандидатом на пост главы ЕЦБ». После консультаций с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ было принято решение временно отказаться от поста в МВФ.

Комментируя выдвижение Лагард, председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе, выразил уверенность, «что она будет очень независимым председателем Европейского Центробанка».

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Автор: Олеся Волкова
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