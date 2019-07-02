Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир

Минск, 2 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Белоруссии, который пройдет осенью текущего года в Житомире.

Как сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим в комментарии БЕЛТА, подготовка к проведению форума проходит в соответствии с планом. Главы Украины и Белоруссии в курсе проведения форума, Зеленский направил Лукашенко приглашение на форум в качестве формального шага.

«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», — заявил Кизим.

Украинский дипломат отметил, что в апреле состоялось заседание совместной белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. В настоящий момент идет подготовка программы форума, добавил Кизим.

Зеленский победил на выборах президента Украины в апреле текущего года. Шоумен набрал 73,17% голосов. Лукашенко, комментируя итоги выборов, призвал не посмеиваться над Зеленским. Зеленский является шоуменом и артистом, но причин для насмешек над его победой нет, заявил глава Белоруссии.