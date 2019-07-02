Россия может сэкономить 31 млрд рублей на вакцинации от ВПЧ

Вакцинация 12-летних девочек против вируса папилломы человека в России экономически эффективна в качестве меры профилактики заболеваний, ассоциированных с ВПЧ. К таким выводам пришли российские специалисты, которые провели масштабное исследование экономического и социально-демографического бремени ВПЧ-ассоциированных заболеваний, а также экономической эффективности вакцинации против этого вируса в нашей стране.

ВПЧ вызывает более 7,5% случаев смерти от онкологических заболеваний у женщин. По данным ученых, вирус является причиной 95% случаев рака шейки матки, заболевания, которое ежегодно выявляется у 17 тысяч россиянок.

При отсутствии вакцинации против ВПЧ в национальном календаре прививок ежегодное экономическое бремя заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, эксперты оценили в 63,6 млрд рублей. При этом, если привить 70% девочек в возрасте 12 лет, оно снизится на 41,7 млрд рублей в год. В результате удастся предотвратить 4 841 случаев смерти от злокачественных новообразований, вызванных ВПЧ, и увеличить рождаемость на 1100 ребенка в год.

Отмечается, что при вакцинации одной девочки, предотвращаемый ущерб составит 13 327 рублей, а общая экономия бюджетных средств за весь период моделирования с учетом затрат на вакцинацию составит 31,6 млрд руб.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, прививки от ВПЧ входят в Национальные программы иммунизации 92 государств. Многие страны Европы, Северной Америки и Австралии начали вакцинировать подростков в возрасте 12 лет еще 10 лет назад. В результате распространенность ВПЧ в них сократилась на 68%.

Согласно планам ВОЗ, к 2030 году 90% девочек до 15 лет во всем мире должны быть вакцинированы против ВПЧ. В России подростков уже прививают в ряде регионов. Дело за принятием решения о профилактике ВПЧ-инфекции на федеральном уровне.