Как Коротков и другие предатели Родины в Вене отдохнули

В столице Австрии прошло мероприятие под названием «Четвертая конференция программы Russian Newsroom и премии «Редколлегия».

Федеральное агентство новостей уже не раз писало о мероприятиях, которые проводит Запад для оппозиционных российских журналистов. Рассказывали мы и о финансировании услуг либеральной прессы средствами иностранных организаций. Очередной съезд «тусовочки» состоялся в Вене, среди его гостей затесались Коротков, Пархоменко и другие известные персонажи антироссийской направленности.

Что российские «журналисты» забыли в Вене

В столице Австрии прошла четвертая конференция программы Russian Newsroom и премии «Редколлегия». Официально мероприятие позиционирует себя как «независимая премия, учрежденная фондом Sreda foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России».

Эта до боли «независимая» конференция прошла в пресс-клубе Concordia за закрытыми дверьми: допуск туда могли получить только непосредственные участники при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Остальным внутрь попасть было невозможно. После завершения конференции журналисты решили поужинать в одном из венских ресторанов.

Среди участников мероприятия в Австрии были замечены журналисты «Медузы», «Новой газеты», «Дождя», The Bell, «Медиазоны», Sports.ru и «Ведомостей».

От «Новой газеты» в мероприятии участвовали сразу три человека: Павел Каныгин, которого общественность помнит по скандалу с наркотиками в 2015 году, внештатник Дарья Бурлакова (экс-редактор ТАСС и, судя по информации из Сети, — главный редактор в REALISTFILM.INFO) и печально известный журналист-расследователь Денис Коротков.

Как написала Бурлакова на своей странице в Facebook, в Вене обсуждалась экономика медиа в России.

«На два дня в Presseclub Concordia собрались одни из лучших спецов медиа, те, кто любит качественную журналистику и просто кайфует от своего дела (хотя со стороны выглядит это как весьма необычный способ кайфования)», — «скромно» заявляет она в соцсети.

«Новая» кайфует

Возможно, о «кайфовании» в «Новой газете» действительно знают многое. Вот тут, например, журналистка Мария Купрашевич, ранее работавшая в издании, рассказывала о тонкостях работы «Новой»: о давлении на сотрудников, наркозависимости коллег и презервативах на рабочем месте…

Но вернемся к конференции программы Russian Newsroom. Об этом мероприятии писал в Сети Сергей Пархоменко — «эховец», координатор и член жюри в премии «Редколлегия».

«Четвертая конференция программы Russian Newsroom и премии «Редколлегия». Мы собрались в Вене. И теперь поговорим про деньги: «Экономика российских медиа: в поисках самостоятельности, устойчивости, независимости», — рассказал он в Facebook.

Венский пресс-клуб тоже любезно — и куда подробнее организатора Пархоменко — рассказал о прошедшем мероприятии на своей странице в Facebook и приоткрыл завесу тайны над тем, что же обсуждалось в его стенах.

«Восемь журналистов на панельной дискуссии обсудили чрезвычайное политическое и экономическое давление, которое оказывает на них система [президента РФ Владимира] Путина и которое может быстро поставить под угрозу их существование. И они объяснили, как им удается делать свою работу. Мы выражаем вам нашу солидарность и глубокое восхищение и надеемся, что консультации из Вены принесут свои плоды», — говорится в публикации.

Ничего не напоминает? А мы вам подскажем: в 2018 году в роскошных интерьерах Grandior Hotel Prague, что находится в Праге, прошла конференция «Россия вместо Путина». Там тоже были журналисты из оппозиционных и западных СМИ, туда тоже было крайне трудно попасть, и обсуждаемыми темами — в числе прочих — были экономика и медиа.

В прошлый раз этот банкет оплачивал и организовывал олигарх Михаил Ходорковский. В мероприятие также вложился фонд небезызвестного американца Вильяма Браудера. Кстати, Денис Коротков туда тоже приезжал.

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Источник ФАН рассказал нам крайне занимательные подробности пребывания в Вене изменника Родины Дениса Короткова. По его словам, после заседания в пресс-клубе журналисты пошли в ресторан. За столом обсуждались случаи из профессиональной практики, статьи и интервью, в которых, по их мнению, имелись несовпадения.

Еще одной темой беседы стали методы работы российских спецслужб, а потом разговор плавно и ожидаемо перетек на «дело Скрипаля» и Маргариту Симоньян. Напомним, что тема с якобы отравлением Скрипалей в западной прессе муссируется крайне активно и построена исключительно на вбросах и домыслах.

У Короткова все было хорошо, вместе с коллегами он обсуждал деятельность «Фонтанки», где работал до перехода в «Новую газету». Но периодически «журналист» вел себя странно. В то время, пока коллеги заказывали блюда, он выходил на улицу, а когда возвращался — брал только кружку пива. Очень похоже, что дискредитировавший свое имя фейковыми расследованиями Коротков сейчас испытывает трудности с финансами и не может себе позволить ужин в заведениях с чеком выше среднего. Вполне возможно, что по итогам поездки Денис все же пополнил золотые запасы.

А еще в Вене, по словам источника, «расследователь» гулял по городу вместе с одной из коллег. В разговоре с ней он сравнивал себя с главным героем легендарного романа английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

«В разговоре с коллегой он называл себя «Робинзоном, который позабыт на острове и строит свой корабль, который вряд ли поплывет, и мечтает о выполнении заданий и небольшом кабинете», — процитировал слова Короткова источник.

Напомним, Денис Коротков — бывший сотрудник «Фонтанки», который сейчас занимается «расследованиями» в «Новой газете». В кавычках — потому что назвать расследованиями его материалы назвать нельзя.

В один из крупных скандалов Коротков угодил, когда выдумал историю об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко. По словам сотрудника «Новой», этот человек якобы передавал ему сведения о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина. Однако чуть позже «пропавший» сам явился в полицию и попросил прекратить его поиски. Также выяснилось, что информатором он на самом деле не являлся. По словам Амельченко, Коротков предложил заплатить ему 300 тысяч рублей за то, что тот на диктофон прочтет заранее написанный журналистом текст.

Добавим, что с последствиями одной из публикаций Короткова пришлось разбираться ФСБ. Ведомство предотвратило атаку на семьи российских военнослужащих, сражавшихся против ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Боевики планировали атаковать жен и детей российских военных пилотов.

Адреса и другие персональные данные террористы нашли на страницах оппозиционной прессы. Кстати, Коротков — лауреат премии движения «Открытая Россия», которое финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. Сама организация «Открытая Россия» была признана нежелательной на территории РФ, а сам олигарх обвиняется в убийствах.

1 Организация запрещена на территории РФ.