Сирия, 2 июля. Сирийская армия под огнем «Града» протурецких боевиков в Хаме, в Хасаке задержано два террориста ИГ1* силами курдского ополчения. Турки патрулируют территории «Большого Идлиба» у своих наблюдательных пунктов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположения боевиков в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с боевиками «Фронта национального освобождения» в Хаме.

«Исламское государство1»: потеряло в Хасаке двух боевиков в результате рейда SDF.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): обстреливает в Хаме расположения сирийской армии из РСЗО «Град».

Курды: захватили в Хасаке двух террористов ИГИЛ1.

ВС Турции: патрулируют территории у своих наблюдательных пунктов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Международная коалиция: провели с курдскими отрядами совместный рейд в Хасаке.

Провинция Алеппо

Согласно данным местного источника новостей в сети Twiter на территории Алеппо, Идлиба и Хамы турецкие силы патрулируют территории у своих наблюдательных пунктов. Ранее днем турки переправили подкрепление в Хаму к городу Мурек.

Провинция Идлиб

Как передает Twitter-канал MMCSYR, военно-воздушные силы Сирии в конце дня совершили еще один боевой вылет на юг Идлиба к расположениям и складам оружия боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». С самолета был нанесен авиаудар по местам скопления джихадистов на подступах к городу Маарет-Хурма.

В ответ на множественные фейковые сообщения псевдогуманитарной организации «Белые каски», которые обвиняет ВКС РФ и ВВС Сирии в якобы преднамеренным авиатаках на госпитали и школы в Идлибе, Twitter-канал SMM Syria опубликовал видео полета российского самолета Су-24 во время боевой операции в сопровождении иранского разведывательного беспилотника, с помощью которого можно откорректировать точечный удар.

Провинция Хама

Боевики поддерживаемой Анкарой группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения») обстреляли у поселка Керназ расположения сирийской армии из реактивной системы ведения залпового огня «Град». Данные о жертвах среди военнослужащих или мирных граждан пока что уточняются, как сообщает Twitter-канал XXVII2.

Провинция Хасака

«Демократический силы Сирии» (SDF) в ходе совместного рейда с международной коалицией задержали двоих террористов ИГИЛ, действующих в составе «спящих ячеек» в деревне Аль-Аталла, как передает местный источник новостей в сети Twitter Renas. В домах боевиков было обнаружено оружие и материал для изготовления взрывчатки. В это же время, некоторые курдские и оппозиционные источники считают, что за нападениями на SDF на востоке Евфрата могут стоять протурецкие наемники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)