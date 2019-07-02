Путин выразил соболезнования семьям погибших в Североморске подводников

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морских сил России. По данным ведомства, инцидент произошел 1 июля во время проведения батиметрических измерений.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», — сказал Путин.

Президент провел встречу с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин поручил главе Минобороны РФ в кратчайшие сроки оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков.

«Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку», — сказал глава государства.

Президент также добавил, что при пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметив, что данная трагедия является большой и невосполнимой потерей.

«Из 14 погибших – семь капитанов первого ранга, двое Героев России. Это — большая потеря», — добавил Путин.

Ранее Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели моряков-подводников при пожаре на исследовательском глубоководном аппарате.