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Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск для установления причин трагедии

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Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск для установления причин трагедии

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что экипаж исследовательского глубоководного аппарата в Североморске был высокопрофессиональным. Он поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего.

Глава Минобороны встретился с Путиным и доложил о трагедии в Североморске. Он подтвердил, что при пожаре на исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 человек.

«В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске, — констатировал глава военного ведомства. — Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего».

Шойгу отметил, что расследование причин трагедии возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Путин в свою очередь подчеркнул, что экипаж исследовательского глубоководного аппарата был высокопрофессиональным.

«Это не обычное судно, — заметил российский лидер. — Из 14 погибших семеро — капитаны первого ранга, двое  — Герои России, приношу свои соболезнования родным и прошу вас лично выехать в Североморск».

Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск для установления причин трагедии

«Это — большая потеря», — резюмировал президент страны.

Путин поручил Шойгу оказать помощь и поддержку семьям 14 погибших моряков.

Ранее в министерстве обороны России сообщили о пожаре во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 14 человек погибли.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что его регион готов оказать любое необходимое содействие Северному флоту в связи с трагедией.

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Автор: Катерина Иванова
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