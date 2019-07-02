Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии в Москве

Москва, 2 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве, об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Сафронков сообщил, что программа визита Педерсена в Москву пока не раскрывается, известно, что представитель генсека ООН по Сирии проведет встречу с руководством МИД РФ.

«Мы принимаем его очень доброжелательно, и с ним идут разговоры на самом высоком уровне», — сообщил заместитель постпреда России при ООН.

Ранее о намерении посетить Москву сообщил сам Педерсен. Также ранее стало известно, что специальный посланник генсека ООН по Сирии прилетит 10 июля в Дамаск. Педерсен планирует обсудить с властями страны процесс подготовки к созыву Конституционного комитета. Как сообщала сирийская газета «Аль-Ватан», в случае согласия Дамаска на предложения Педерсена заседание Конституционного комитета может пройти в начале осени.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 (организация запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.