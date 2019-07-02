Москва, 2 июля. Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс отметил ключевую роль России в урегулировании ситуации в этой стране.

Гриффитс констатировал, что Россия оказывает большую поддержку народу Йемена, а также лично ему и его офису, который занимается урегулированием ситуации в стране. ООН отвела России ключевую роль в мирном урегулировании ситуации в Йемене.

«Россия оказывает ключевую помощь нашим усилиям», — приводит его слова РИА Новости.

В ближайшие дни спецпосланник генсека ООН по Йемену намерен посетить Россию, где проведет встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым.

Гриффитс в этой связи отметил конструктивную позицию России в Совете Безопасности ООН. Он уточнил, что вовлеченность российских дипломатов в региональный процесс является важным фактором, который способствует достижению всеобъемлющего и долгосрочного политического соглашения. Представитель ООН при этом подчеркнул, что ведущую роль в этом процессе будут играть представители Йемена.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Сторонами конфликта выступают правительство и повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». На стороне властей Йемена с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре прошлого года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров. Встреча была организована под эгидой ООН. Переговорщикам удалось достичь ряда важных компромиссов, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.