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Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону

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Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону

Москва, 2 июля. Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле. 

Киркоров назвал критику в адрес своей бывшей супруги «некрасивой». По мнению артиста, Пугачеву «должны носить на руках», поскольку она внесла огромный вклад в искусство.

«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно», — заявил он в эфире телеканала «Звезда».

Вокруг отъезда Пугачевой в Ригу поднялся громкий скандал. В Сети были опубликованы видео, на которых можно видеть, как из машины Maybach, проехавшей по перрону прямиком к составу, выходит певица и садится в поезд, сообщала «Газета.ру». Из второй машины выгрузили багаж звезды. Вместе с ней в Ригу отправился и ее супруг Максим Галкин. Пользователи с гневом написали, что Пугачева нарушает правила работы вокзала, полагая, что «за деньги можно все».

Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону

Позднее стало известно, что РЖД проведут проверку по факту появления машины Пугачевой на перроне, передает RT. В РЖД отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В компании подчеркнули, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам. 

Ранее инцидент прокомментировала певица Любовь Успенская. По ее словам, «надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных». При этом она добавила, что Пугачева сделала много полезного «для страны и для народа в плане музыки и многого всего другого».

Отметим, позже в соцсети были опубликованы фотографии и видео прибытия Пугачевой на вокзал в Риге. За границей Примадонна идет с детьми и мужем к зданию вокзала вместе с остальными пассажирами поезда.

Представитель певицы объяснил во вторник, что Пугачева приехала на вокзал за час до отправления поезда. В этот момент на перроне еще не было пассажиров. Машина проехала в технической зоне и, по словам представителя звезды, «никому помешать не могла».

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Автор: Олеся Волкова
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