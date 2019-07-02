Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону

Москва, 2 июля. Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.

Киркоров назвал критику в адрес своей бывшей супруги «некрасивой». По мнению артиста, Пугачеву «должны носить на руках», поскольку она внесла огромный вклад в искусство.

«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно», — заявил он в эфире телеканала «Звезда».

Вокруг отъезда Пугачевой в Ригу поднялся громкий скандал. В Сети были опубликованы видео, на которых можно видеть, как из машины Maybach, проехавшей по перрону прямиком к составу, выходит певица и садится в поезд, сообщала «Газета.ру». Из второй машины выгрузили багаж звезды. Вместе с ней в Ригу отправился и ее супруг Максим Галкин. Пользователи с гневом написали, что Пугачева нарушает правила работы вокзала, полагая, что «за деньги можно все».

Позднее стало известно, что РЖД проведут проверку по факту появления машины Пугачевой на перроне, передает RT. В РЖД отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В компании подчеркнули, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам.

Ранее инцидент прокомментировала певица Любовь Успенская. По ее словам, «надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных». При этом она добавила, что Пугачева сделала много полезного «для страны и для народа в плане музыки и многого всего другого».

Отметим, позже в соцсети были опубликованы фотографии и видео прибытия Пугачевой на вокзал в Риге. За границей Примадонна идет с детьми и мужем к зданию вокзала вместе с остальными пассажирами поезда.

Представитель певицы объяснил во вторник, что Пугачева приехала на вокзал за час до отправления поезда. В этот момент на перроне еще не было пассажиров. Машина проехала в технической зоне и, по словам представителя звезды, «никому помешать не могла».